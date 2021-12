Deborah Secco fará seu primeiro papel gay na TV

Deborah Secco deve fazer seu primeiro papel gay na TV na novela "Verdades Secretas", nome provisório da próxima trama de Walcyr Carrasco. Segundo o site Purepeople, a informação é de uma fonte que prefere não ser identificada.

No início da semana, o autor chegou a anunciar pelo Twitter que a atriz fará um dos principais papéis femininos da trama, que deve ir ao ar no horário das 23 horas da Globo. "Vai fazer algo totalmente diferente do que já fez!", escreveu.

Uma novidade! Deborah Secco fará um dos principais papéis femininos de minha novela das 23h.Vai fazer algo totalmente diferente do q já fez! Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 1 outubro 2014

A novela é inspirada no filme francês "Azul é a Cor Mais Quente" e livro homônimo, que aborda um drama na vida de uma mulher que se descobre apaixonada por outra. A referência, segundo o Purepeople, foi sugestão do diretor geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroder.

