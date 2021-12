De favorita a cancelada, Sarah Andrade é a oitava eliminada do BBB21

A consultora de marketing digital, Sarah Andrade, de 29 anos, foi a oitava eliminada da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB21). O paredão foi realizado na noite desta terça-feira, 30, contra o cantor sertanejo Rodolffo (22%), da dupla Israel e Rodolffo, e a advogada Juliette Freire (1,24%).

Ela foi eliminada com 76,76% da preferência popular em disputa que contou com mais de 654,3 milhões de votos. Durante o período em que esteve na ‘casa mais vigiada do Brasil’, a brasiliense havia conseguido escapar de outras duas berlindas anteriores.

Considerada uma das favoritas para vencer a edição nas primeiras semanas de confinamento, Sarah foi do céu ao inferno com o público após algumas declarações consideradas infelizes pelos telespectadores. Entre as principais polêmicas, estão um possível apoio ao presidente Jair Bolsonaro e algumas falas que minimizaram a pandemia.

Outro ponto que foi bastante criticado nas redes sociais, seria uma suposta ‘perseguição’ da participante com a paraibana Juliette, com quem era muito próxima no início do programa e também participou da disputa no atual paredão.

Antes dela, deixaram a casa a modelo Kerline (83,50%), o educador físico Arcrebiano (64,89%), o comediante Nego Di (98,76%), a cantora Karol Conká (99,17%), a psicóloga Lumena (61,31%), o rapper Projota (91,89%) e a atriz Carla Diaz (44,96%). O ator Lucas Penteado deixou o programa por desistência, sem ter passado pelo paredão.

