Datena apresenta programa de cueca após derrota do Brasil

Para cumprir uma promessa feita antes da Copa, o apresentador José Luiz Datena comandou o programa Brasil Urgente desta quinta-feira, 10, de cueca.

A situação foi motivada pela derrota do Brasil para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Uma hora após o início do programa, exibido ao vivo pela Band, o apresentador - que estava com a parte de cima do terno - explicou o que a câmera mostraria a seguir.

"Eu vou assumir também, porque falei que ficaria de cueca se o Brasil perdesse essa Copa do Mundo. Eu achei que o Brasil ia ganhar, mas tomar de 7... então estou aqui de cueca", ressaltou ele, na medida em que a imagem era ampliada e mostrava a sua peça íntima de cor amarela.

A promessa virou assunto nas redes sociais. No Twitter, os internautas publicaram diferentes comentários com a hashtag #datenadecueca.

"Me rachando de rir com o datena de cueca kkkkkkkk", escreveu Thayna Mickaellen. "Datena é um homem que cumpre o que fala... tá difícil encontrar gente assim atualmente", postou a usuária com o perfil Luiza.

Confira o vídeo:

Datena cumpre promessa e fica de cueca ao vivo após derrota do Brasil

