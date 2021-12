The Cell', o terceiro episódio da sétima temporada de The Walking Dead, ganhou um teaser que mostra Daryl (Norman Reedus) sofrendo com a chegada de Negan (Jeffrey Dean Morgan) e seu grupo.

O episódio será exibido no próximo domingo, 6. A série é transmitida pelo canal pago Fox, às 23h30.

Estadão Conteúdo Daryl sofre em terceiro episódio de 'The Walking Dead'

