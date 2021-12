Daqui a pouco até pernalonga vai ter beijo gay,diz novelista

Mesmo já tendo completado 70 anos, Aguinaldo Silva esbanja jovialidade. Desde o jeito de andar e falar até a forma como enxerga o mundo. E o autor de Império, novela das 21 horas da Globo, assume que se sente "como um garoto de 18 anos". Por isso, ao começar a planejar todos os detalhes do folhetim, decidiu que se trataria de um início de uma nova fase em sua vida. "Coloquei mais ação, pensei em personagens ainda mais próximos da realidade dos telespectadores e escolhi uma equipe nova", explica ele, que depois de uma parceria de 10 anos com Wolf Maya, entregou seu texto à assinatura do diretor Rogério Gomes. Nascido e criado em Carpina, a 45 km de Recife, capital de Pernambuco, Aguinaldo assume que muito do que acontece na trama é inspirado em sua realidade. A começar por contar a saga de um homem que, mesmo sem grandes possibilidades, conseguiu vencer na vida. Nesta entrevista, o novelista conta um pouco mais de si e explica qual personagem foi criado como uma espécie de alter ego.



Você sempre definiu Império como "um novelão". O que vê de diferente na sua história em relação às outras que vêm sendo exibidas na tevê?

O que posso dizer é que, seguramente, trata-se de uma novela que não perde tempo, que vai sempre em frente. A história nunca anda para os lados, como gosto de falar e como detesto fazer. Então, é uma novela que vai manter a atenção do telespectador sempre muito forte. Bom, pelo menos é isso que espero.



Em seu histórico, você tem novelas de grande sucesso de audiência. Como Senhora do Destino, por exemplo. Acha que tem condições agora de chegar aos 50 pontos de média no Ibope?

Não. Veja bem, as coisas mudaram. A audiência mudou. Mas não diminuiu, e esse é o nosso grande dilema. Vejo uma parcela do público vendo a novela por smartphones e em seus computadores. Mas essa galera não conta para efeito de audiência. É um erro dizer que o público não vê mais novelas. Ele acompanha, mas, muitas vezes, por meios alternativos. Hoje, existem várias plataformas. E a gente tem de saber que isso é válido também. Tanto que, na internet, os assuntos mais discutidos são sempre sobre novelas. Eu acredito que a novela bata 50 pontos, mas não do jeito que calculam. Só somando todas essas plataformas. E isso, pelo menos por enquanto, não se consegue fazer.



Um dos traços de suas novelas é mostrar personagens sem berço que se tornam pessoas importantes e ricas. Por que esse tema fascina você?

Eu conheço muito bem esse lado. Não quero fazer demagogia aqui, mas isso é um pouco a minha história. Nasci no interior de Pernambuco, em uma cidade chamada Carpina. Meu pai era frentista num posto de gasolina. Gastou todo o dinheiro que ganhava investindo na minha educação. E eu tenho um amigo dessa época que diz para mim, brincando, que "o garoto de Carpina foi bem longe". Acho que essa realidade me faz gostar desse tema, da pessoa que vence na vida. Que vai e faz. Seja por talento, por mérito ou porque é mesmo capaz de brigar e vencer essas dificuldades. Acho que todo brasileiro quer ver isso na televisão.



Você promete manter uma agilidade diferente em Império. Na sua visão, o comportamento do público em relação às histórias mudou?

Mudou. O telespectador não precisa mais ser guiado. Os brasileiros agora entendem mais de novelas do que os próprios autores! Ele percebe tudo, não precisamos ficar repetindo as informações. E o que ele não sabe, deduz. O segredo é empurrar, o tempo inteiro, a história para frente. Acho que cada cena precisa resultar em alguma mudança nos personagens. Sequências de mesa de jantar, onde as pessoas conversam trivialidades, não funcionam mais. Mas também não dá para fazer uma cena limite, onde alguém tenta matar o outro e, no dia seguinte, botar os dois conversando normalmente. A história precisa caminhar sempre



Por que escolheu o Alexandre Nero como protagonista?

É um ator de uma intensidade incrível. E eu precisava de um protagonista que fizesse um homem de 50 anos, mas ainda tivesse uma energia diferente. Por isso preferi um ator que tivesse menos idade. E acho que o Nero, exatamente pela intensidade que tem como ator, merecia um papel de protagonista.



Outro personagem no qual você sempre demonstrou apostar muito é o do Paulo Betti, que interpreta uma espécie de "víbora da internet". De onde veio a ideia de criar esse papel?

Acho engraçada essa história porque as pessoas ficam me perguntando muito em quem foi inspirado esse personagem. Ora, é claro que foi inspirado em mim! Eu sou o blogueiro do mal! (gargalhadas). Vou aproveitar esse personagem como uma espécie de alter ego, colocar coisas minhas ali. Acho que a internet é o território dos "freaks" e dos desembestados. E eu sou um deles. Queria trabalhar um pouco em cima disso, de como as pessoas conseguem ser corajosas quando estão sozinhas, na frente do computador. E também como elas podem destruir reputações por irresponsabilidade. A novela fala muito sobre o direito à privacidade. E a função do personagem do José Mayer é basicamente essa: discutir o direito que as pessoas têm de manter sua vida privada. Essa história de sair do armário é uma escolha da pessoa. Escancarar a vida alheia não é uma coisa legal.



O beijo gay deixou de ser uma novidade nas novelas. Já teve no SBT, em suas novelas da Globo... Você pretende inserir em Império?

Eu não pensei nisso. É como você mesmo disse: Em Família teve, a passada teve e daqui a pouco até o Pernalonga vai ter beijo gay. É uma coisa natural, não precisa desse estardalhaço todo. Mas, na televisão, nosso público é majoritariamente heterossexual. E talvez não esteja muito interessado em ver um beijo gay. Existe uma militância que cobra, mas precisamos respeitar a maioria. Quando escrevemos uma novela, não é para meia dúzia de pessoas e sim para 40 milhões. Então, é preciso pensar em agradar a todos, sem deixar ninguém ofendido. E, olha, essa é uma tarefa bem complicada.

