Danilo Gentili posa como Kim Kardashian para Junior Lima

Junior Lima foi o convidado do programa "The Noite", do SBT, na noite desta segunda-feira, 6. Ele foi chamado para participar de uma brincadeira, onde o apresentador Danilo Gentili - usando apenas maquiagem, uma luva e jóias -, reproduziu a ousada pose que a socialite norte-americana Kim Kardashian fez para a capa da revista "Paper", em novembro de 2014.

De acordo com a brincadeira, as fotos seriam para um suposto calendário beneficente. Por isso, Junior também fotografou os integrantes da banda Ultraje a Rigor e algumas pessoas da equipe do programa.

Durante a participação no programa, Junior ainda falou sobre sua vida pessoal e profissional.

Danilo Gentili, como sempre, entrou na brincadeira e posou como Kim Kardashian (Foto: Reprodução | SBT)

