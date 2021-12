Daniel Torres: "Pé na Cova me ajudou a entender a morte"

Seja na vida real ou na televisão, a morte não é um assunto dos mais fáceis de se lidar. No entanto, ao ser abordado com leveza e toques de humor como no seriado "Pé na Cova" (Globo), pode ser enfrentado com mais naturalidade. Ao menos, é essa a opinião de Daniel Torres, intérprete de Alessanderson no humorístico. "Acredito que o programa tenha me ajudado a entender melhor a morte como parte da vida, como a etapa final de um ciclo, que tem de acontecer alguma hora", confessa ele. Com falcatruas que envolvem desde a oferta de cirurgias bariátricas gratuitas até a ideia de transformar o Irajá em um bairro gay friendly (amigável para gays), o vereador Alessanderson brilha na série global. Ponto para Daniel Torres, que apesar da pouca idade, 21 anos, acumula uma década de trabalhos na televisão.

Você começou na profissão cedo. Por que decidiu virar ator?

Eu decidi ser ator por acaso. Isso começou quando fiz uma aula experimental de teatro no colégio para ver se gostava. Eu tinha oito anos e era muito tímido. Quando falei para a minha mãe que a aula era "maneira", ela achou uma boa ideia eu continuar, já que poderia perder um pouco da timidez. Depois de um ano me divertindo bastante, acabei indo estudar na Casa & Companhia de Artes Avancini, onde aprendi muito. Lá acabei descobrindo minha profissão e as coisas foram acontecendo

Como surgiu a primeira oportunidade na Rede Globo?

Entrei em uma agência que me orientava para testes. Eu não passei na maioria, mas os poucos em que fui aprovado foram determinantes para minha carreira. Como "O Pequeno Alquimista" e "A Lua Me Disse", novela do Miguel Falabella, onde eu e ele começamos a trabalhar juntos.

Como é essa parceria com o Miguel Falabella?

Miguel é um grande amigo e um cara absolutamente criativo e inteligente. Trabalhar com ele tem sido excelente para mim. No caso de "Pé Na Cova", quando ele está em cena, e não só escrevendo, ele orienta a gente quanto aos nossos personagens e brinca bastante, o que torna o set muito mais divertido.

Como você definiria o Alessanderson?

Eu diria que o Alessanderson é ávido por poder e tem um egoísmo muito forte. É um malandro nato. Está sempre trazendo problemas para o pai, devido às besteiras que ele faz com seu amigo, o deputado Sebonetti (José Picchi). Ele tem afeto pela família, mas gosta mais de si mesmo. A família vem antes de tudo, mas ele vem antes ainda da família.

Na primeira fase da série, como você fez para compor o Alessanderson?

Estudei propagandas políticas e gestuais de políticos.

Quais aprendizados você levará dessa experiência?

Acredito que esse programa tenha me ajudado a entender melhor a morte como parte da vida. Como a etapa final do ciclo, que tem de acontecer alguma hora. Algo natural, porém, ainda vejo a morte como algo triste, por ser um momento de despedida.

Em um dos capítulos desta temporada, Alessanderson tentou transformar o Irajá num bairro gay friendly. Você acredita que abordar o tema da diversidade sexual com humor ajuda a quebrar preconceitos?

Acredito que sim. Vivemos em uma época em que preconceito, seja quanto à orientação sexual ou cor de pele, já não cabe mais. Preconceito de qualquer tipo não faz sentido, e passar essa mensagem, de uma maneira leve, como o Miguel faz, ajuda a atenuar esse mal. O programa em si, para mim, é um elogio à diversidade, ao plural. Todos são diferentes, figuras estranhas, inclusive, mas há espaço para todos naquele universo.

