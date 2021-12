Daniel e Perséfone sobem ao altar nesta quarta

Em Amor à Vida, eles não têm a aprovação de familiares e muitos amigos. Mesmo assim, Daniel (Rodrigo Andrade) e Perséfone (Fabiana Karla) seguem adiante com o casamento. No dia da cerimônia, a noiva chega à igreja acompanhada por Lutero (Ary Fontoura). É o médico quem a conduz até o altar, onde está a família do fisioterapeuta, que não consegue aceitar a união de Daniel com a enfermeira.

Aliás, Leila (Fernanda Machado) não esconde o seu descontentamento. Ela comenta com Thales (Ricardo Tozzi) que não se conforma com a escolha do irmão.

No altar, os padrinhos Michel (Caio Castro), Silvia (Carol Castro), Patrícia (Maria Casadevall) e Guto (Márcio Garcia) não perdem a oportunidade de se alfinetar. O médico comenta que a ex-namorada só chega atrasada aos eventos.

Guto intervém e pede que ele se controle, que pare de paquerar a sua esposa. Silvia então entra na discussão e ordena que seu marido seja respeitado. Os quatro só se calam quando Neide (Sandra Corveloni) perde a paciência e exige respeito ao casamento do filho.

Piadas

Alguns convidados não poupam Daniel nem mesmo no dia de seu casamento com Perséfone. Ele não consegue evitar as piadas de mau gosto sobre a sua noiva. Mas nada abala a felicidade do casal e a cerimônia é realizada. Daniel e Perséfone se tornam marido e mulher.



As cenas do casamento foram gravadas no Projac e estão previstas para ir ao ar a partir desta quarta-feira, 9. Amor à Vida é escrita por Walcyr Carrasco, com direção de núcleo de Wolf Maya e direção-geral de Mauro Mendonça Filho.

adblock ativo