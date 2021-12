Dani Calabresa pode deixar bancada do 'CQC' este ano

A temporada do programa 'Custe o Que Custar' (CQC), da Band, que estreou em 17 de março deste ano com a jornalista Dani Calabresa, parece não ter dado certo.

Segundo o colunista Flávio Ricco, a humorista não rendeu o suficiente, colaborando com a queda de audiência e colocando em dúvida a sua permanência no programa.

Mesmo com contrato assinado com a produtora do programa 'Cuatro Cabezas' até 2015, há rumores de que a loira desocupe de vez a bancada do CQC no final deste ano.

