Dani Calabresa estará fora do CQC e da Band em 2015

Mais uma baixa já pode ser confirmada no "CQC" em 2015: Dani Calabresa não estará na bancada da atração no ano que vem ao lado de Dan Stulbach e Marco Luque. Em seu lugar, tudo indica, entrará Rafinha Bastos. Além de sair do programa, a humorista deve também deixar a Band no final do ano.

