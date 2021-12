Dani Calabresa é sucesso de crítica e público no CQC

A humorista Dani Calabresa agradou o público na bancada do CQC. Prova disso são os elogios ao seu desempenho nas redes sociais e até da crítica especializada. Após a estreia na nova função, ela se diz à vontade para "contracenar" com Marcelo Tas e Marco Luque. Dani afirma que não está fazendo um ensaio para depois comandar um programa solo, boato que corre desde que ela foi contratada pela Band no início de 2013.

"É lenda essa história que eu teria um programa só meu. Eu disse que tinha vontade de ter um programa quando entrei na emissora, como o Furo MTV que eu fazia com o Bento Ribeiro. Mas ele não veio para a Band e eu nunca corri atrás de um programa. Eu gosto de contracenar com uma trupe de comediantes, como estou fazendo agora", revela a apresentadora.



A chegada



A loira ficou com a vaga que era de Oscar Filho na bancada do CQC, após ser a melhor nos testes feitos com Mauricio Meirelles, André Vasco, Felipe Andreoli e Márcio Ballas.



"Iam substituir o Oscar Filho de qualquer maneira. Eu não queria ir para o lugar de ninguém, mas alguém iria substituí-lo. Isso era fato. Uma galera fez testes e a direção optou por mim porque quer mais um pouco de comédia no ao vivo. Eu não sou jornalista, sou atriz comediante", explica Dani, que já tinha a proposta de ir para a bancada desde que foi contratada pela emissora, mas teve primeiro de passar pela reportagem do programa. "O público tinha de me conhecer como uma integrante da atração", comenta.

Sua chegada na bancada deu um toque feminino ao programa, que sempre teve uma "pegada" mais masculina desde que estreou em 2008 só com homens no elenco.

Mesmo depois da contratação de Monica Iozzi e Dani Calabresa, o perfil do telespectador do CQC é do sexo masculino. "Mas eu quero que as bichas, as travas, as velhas e a mulherada assistam essa birosca agora", brinca Dani.

Mesmo sendo promovida à apresentadora, ela não ganhou aumento salarial. Como a humorista assinou contrato de dois anos com a emissora, continuará ganhando o mesmo valor que recebia no ano passado. "De repente, quando eu for renovar na virada do ano, meu salário aumente (risos)".

