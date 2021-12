Dani Calabresa deve assumir bancada no CQC

Dani Calabresa não está muito satisfeita com a falta de visibilidade no CQC, da Band. Por conta disso, segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, ela deve assumir o lugar de Oscar Filho na bancada, que não agradou muito como apresentador.

Ainda segundo a colunista, a emissora tem planos para ela. Dani ainda deve assumir um programa solo na casa.

