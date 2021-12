Dani Barros:"Continuo ligada nas Lorraines que andam por aí"

Feliz com o trabalho em Império (Globo), Dani Barros, intérprete da espevitada Lorraine na novela, teve de aprender a lidar com o lado ruim da fama ao ver seu nome envolvido em notícias de que teria ficado chateada por perder o Troféu Revelação do Prêmio Extra de Televisão para Viviane Araújo, sua colega de elenco na trama. "Escreva e sublinhe: amo a Viviane Araújo. Chorei de amor pelo discurso dela, de ver toda a sua luta. Somos amigas e o que falaram é mentira", afirma a atriz. Consagrada no teatro, onde ganhou quatro prêmios pelo monólogo Estamira - Beira do Mundo, Dani Barros pode ser considerada novata na televisão. Nesta entrevista, a atriz fala sobre a relação de longa data com Lília Cabral e suas inspirações para compor a personagem Lorraine.

Como você fez para compor a Lorraine?



Trabalhei no Doutores da Alegria (ONG formada por palhaços profissionais que visitam crianças em hospitais) durante 13 anos. Ia bastante ao Hospital do Fundão, que atende o Morro do Alemão e outras comunidades (no Rio de Janeiro). Lá, observava essas mães, enfermeiras e demais mulheres. Olhei também bastante para a Luane Dias, do Esquenta! (Globo), que tem um jeito de falar que lembra o da Lorraine. Para completar, gosto de andar pelo Saara (comércio popular do Rio). Fui até lá para tentar encontrar pessoas que pudessem me inspirar.

O processo de composição ainda continua?



Claro. Fico ligada nas "Lorraines" que aparecem por aí.

Você consegue passar despercebida nos lugares?



Bom, minhas idas ao Saara nunca mais foram as mesmas (risos). As pessoas falam sobre você na sua frente, o que é engraçado. Muitas vezes, estou lá quieta, andando, pensando nas contas ou na passagem do ônibus, que aumentou, e as ouço falando. Aliás, o aumento da passagem foi um absurdo.



E como é a parceria com a Lília Cabral?

Antes de ser a Maria Marta, a Lília é minha chefe (risos) A gente faz juntas a peça Maria do Caritó, que deve voltar quando a novela terminar. Aprendo muito com ela. Peço conselhos em coisas relacionadas à minha carreira, pois ela tem uma visão interessante sobre as coisas e sabe muito de teatro e de televisão. Sempre fico nervosa quando contraceno com ela. E é uma coisa cármica: fiz uma participação em Divã (filme de 2009 protagonizado por Lília), em Fina Estampa (novela que também tinha Lília no elenco) e no filme Julio Sumiu (de 2013, também com Lília). Nesse último, havia uma cena de uma festa e ela pediu para chamar seus amigos para participar. Fiquei honrada com o convite. Poderia ficar falando horas sobre ela.

Seu primeiro trabalho na TV foi em Minha Nada Mole Vida?



Sim, e guardo muitas lembranças especiais. O Luís Fernando Guimarães ainda hoje é meu amigo. Era uma turma muito legal, como é essa de Império.

Como lidou com a notícia de que teria ficado chateada por perder o Troféu Revelação no Prêmio Extra para a Viviane Araújo?



Escreva e sublinhe: amo a Viviane Araújo. Chorei de amor pelo discurso dela, de ver toda a sua luta. Somos amigas e o que falaram é mentira. Inclusive ela me levou, com algumas pessoas do elenco, nos ensaios do Salgueiro e foi muito legal. Ela é uma querida e eu a amo.

adblock ativo