Dan Stulbach divulga foto da nova bancada do CQC

Dan Stulbach divulgou a primeira foto oficial da nova bancada do "CQC", na Band. Na imagem, ele aparece ao lado de Rafael Cortez e Marco Luque com os famosos óculos escuros e ternos pretos.

Para a nova fase do programa, Stulbach assume o lugar de Marcelo Tas. Já Cortez voltou à atração para substituir Dani Calabresa, que assinou com a Globo. Rafael passou dois anos na Record, onde apresentou os programas "Got Talent Brasil" e "Me Leva Contigo".

A estreia da oitava temporada do "Custe o Que Custar" acontece no dia 9 de março.

