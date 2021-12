Cult infantil, 'Castelo Rá-Tim-Bum' volta à TV nesta segunda

As aventuras de Nino, o garoto de 300 anos de idade, estão de volta. A partir desta segunda (30), a TV Cultura volta a exibir o "Castelo Rá-Tim-Bum", série infantil que se transformou em um de seus maiores sucessos de público e crítica.

A transmissão faz parte das comemorações de 45 anos da emissora e das duas décadas da atração, que foi exibida entre 1994 e 1997.

"Há 20 anos ele foi um programa inovador. E ainda é muito atual e contemporâneo em linguagem, conteúdo e estrutura", diz o diretor Cao Hamburger, que, ao lado do roteirista Flávio de Souza, idealizou a série.

Segundo ele, no entanto, as crianças de hoje em dia podem estranhar o programa, pois, mesmo na época em que foi produzido, as câmeras usadas eram ultrapassadas. A parte técnica envelheceu.

"Reutilizamos fitas também. Tecnicamente, vai fazer uma diferença grande em relação aos produtos que estão na TV hoje", diz o diretor.

O "Castelo" teve 90 episódios de 30 minutos, além de um especial de Natal. A atração foi inteiramente gravada antes de ir ao ar em um esquema que Hamburger avalia como "superprodução".

O número de profissionais envolvidos para realizar a atração infantil chegou a 250, e a soma dos figurinos usados na série, a 800 itens.



"Seria caríssimo para ser feito hoje com essa estrutura, com o mesmo número de quadros e a mesma variedade", afirma o diretor.

O "Castelo Rá-Tim-Bum" contava a história de Nino (Cássio Scapin), que vinha de uma dinastia de feiticeiros.

Apesar de seus 300 anos, era um garoto. Morava em um grande castelo construído em torno de uma árvore com os tios feiticeiros Victor (Sérgio Mamberti) e Morgana (Rosi Campos), o Gato Pintado da biblioteca, a cobra Celeste, o monstro Mau e o Porteiro.

Como companheiro de aventuras tinha três amigos: Zequinha (Freddy Allan), sapeca e curioso, Pedro (Luciano Amaral) intelectual e criativo, e Biba (Cinthya Rachel), esperta e decidida.

Contra eles, o vilão era o dr. Abobrinha, interpretado por Pascoal da Conceição, corretor imobiliário obcecado pela ideia de construir um prédio de cem andares no lugar do castelo e que tinha como bordão a frase "Esse castelo um dia será meu, meu, meu!".

"O dr. Abobrinha está na vida de todo mundo. Todos se deparam com ele em algum momento na vida", afirma o ator, que ganhou o papel por acaso -havia feito, inicialmente, teste para o tio de Nino, Victor.

À frente de um novo projeto infantil para a TV Cultura, a série com bonecos "Que Monstro Te Mordeu", com estreia prevista para novembro, Cao Hamburger diz que o considera "um filhote do Castelo". "Foi feito por uma equipe que assistiu ao 'Castelo'. É uma espécie de herança que o segue", afirma.

