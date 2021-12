Crise faz Globo cortar "regalias" e frustra funcionários

A crise tem afetado diversos setores do país, inclusive, a Rede Globo. Por conta disso, neste ano, não haverá sorteio de brindes para os funcionários da empresa, segundo o colunista do site Uol, Daniel Castro.

O evento, que era apresentado anualmente no circuito interno da emissora por Alex Escobar (Esporte Espetacular) e Mariana Gross (RJ-TV), chegava a sortear 300 "presentinhos" eletrônicos para funcionários, como tablets e televisores.

Apesar do corte, a empresa ainda continua com alguns benefícios, como as cestas natalinas, vale-compras de R$ 620 e a confraternização de fim de ano.

Em nota, o departamento de comunicação da Globo afirma que a emissora "privilegiou ações que pudessem contemplar todos os funcionários e não apenas alguns".

Depois do anúncio, muitos funcionários ficaram frustrados, já que os presentes eram bastantes desejados por serem, na maioria, acima mil reais.

Além disso, conforme o colunista, muitos reclamam que o vale-compras de Natal não teve reajuste de 10% neste ano e que foi mantido no mesmo valor de 2014 (R$ 620).

