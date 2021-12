Criança Esperança muda o formato e investe em novidades

Pela primeira vez, a lista de projetos apoiados pelo Criança Esperança é divulgada no início da campanha, que conta com o tradicional espetáculo exibido na TV. A cerimônia será realizada no dia 15 de agosto, com transmissão ao vivo direto dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, após a novela Babilônia. Neste ano, o projeto completa 30 anos e busca se renovar em todos os sentidos.

Para isso, o padrinho do programa, Renato Aragão, ganha um reforço para mobilizar o público. Leandra Leal, Dira Paes, Flávio Canto e Lázaro Ramos foram os escolhidos para integrar a campanha. Eles formam o time de ativadores da conscientização.

Há três meses, o quarteto recebeu o convite dos diretores do Criança Esperança e passaram a se reunir semanalmente para estudar as ações do projeto, além de avaliarem os índices da educação em todo o Brasil e outros problemas ligados ao tema.

"Esse convite me deixou feliz porque a gente teve algumas etapas que me ensinaram muito e resgatei um pouco da minha esperança. Queremos criar a cultura da participação. Todo mundo é capaz de transformar uma vida", diz o ator Lázaro Ramos, que já havia feito vídeos e participado do Criança Esperança em anos anteriores, mas não da forma como se envolveu agora.

A largada na divulgação do Criança Esperança foi dada no último domingo, com ações na programação da Globo: Domingão do Faustão e Fantástico. A revista eletrônica começou a exibir uma série documental sobre os beneficiados do projeto com visitas feitas pelos mobilizadores. A série conta com mais três episódios.

Engajamento e participação

O diretor Rafael Dragaud afirma que pela primeira vez o Criança Esperança deixa de ser um show para colocar como protagonista do espetáculo na TV o ato de doar dinheiro para o projeto. "O espetáculo que vai ao ar no dia 15 de agosto não será mais um show como estamos acostumados. Os artistas não cantarão os grandes hits do momento, mas, sim, músicas selecionadas pela organização que embalam o espírito de mobilização e que buscam emocionar o telespectador", comenta.

Para colocar a doação em destaque, um dos palcos da atração terá o Mesão da Esperança, onde 30 artistas do primeiro escalão do elenco da emissora vão atender às ligações do público ao vivo.

Dragaud também priorizou valorizar os talentos da Globo na cerimônia. Por isso, ele convidou atores da casa que cantam ou tocam para participarem da apresentação. Assim, surgiu a Banda dos Artistas, que conta com Otaviano Costa no piano, Letícia Colin e Thiago Martins nos vocais, Thiago Fragoso também nos vocais e na guitarra, e Dudu Azevedo na bateria. Alexandre Nero terá um número especial junto com os colegas.

Com três palcos, o especial contará com números artísticos que se entrelaçam, misturando gêneros musicais populares. No espaço dedicado aos cantores de funk e de samba, batizado de Batidão, estarão Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Alcione, Mumuzinho, Arlindo Cruz, Thalles Roberto e o rapper Renegado. O segundo palco foi batizado de Sertão Pop. Nele, está confirmada a apresentação da dupla Henrique e Juliano. O terceiro palco terá a Banda dos Artistas.

A música tema foi composta por Gilberto Gil e será executada na programação da Globo durante a campanha de divulgação do projeto O cantor também compôs o tema da atração há 30 anos, na realização do primeiro Criança Esperança.

"Convidamos Vik Muniz e Gringo Cardia, que são pessoas totalmente afinadas com a campanha. Eles desenvolveram um cenário que será feito com pipas confeccionadas por crianças das instituições que serão beneficiadas pelo projeto, a partir de um manual e kit de construção que enviamos a elas", revela Dragaud.

