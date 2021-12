Criança chama Ivete de "Claudinha" no The Voice Kids

A pequena Larissa Carvalho, de 11 anos, provocou um momento divertido na edição deste domingo, 24, do The Voice Kids. Após Ivete Sangalo ser a única jurada a virar para ela, a criança agradeceu, mas errou o nome: "Muito obrigada, Claudinha", disse, em alusão a Claudia Leitte, que é do The Voice Brasil.

Ivete não perdeu a graça, deu risada com a situação e a chamou de "Gal Costa". "Também pode chamar eles de Victor e Léia", disse, apontando para a dupla de jurados e dando risada.

Nas redes sociais, o público brincou com a situação. "Se fosse comigo, eu mandava voltar para cantar", disse um internauta."Ahhh eeeu não deixavaaa!!! Desvirava a cadeira, virava a cara e mandava a guria pro Team Victor e Leo (SIC)", brincou outra.

