CQC volta menos masculino com Dani Calabresa na bancada

A quantidade de integrantes do sexo feminino não aumentou na nova temporada do CQC, que estreia nesta segunda-feira, 17, mas, agora, além de uma loira na reportagem, a bancada da atração passa a contar com Dani Calabresa no lugar de Oscar Filho. A humorista assume o posto para dar um ar de renovação ao programa, que completa sete anos na grade da Band. Oscar Filho continua na equipe à frente do Proteste Já e do Elefante Branco, ambos quadros de denúncia.

Dani não foi escolhida por ser mulher. A direção do programa testou algumas pessoas e ela ficou com a vaga por ser considerada a melhor opção. Ela venceu o páreo que contou com colegas de trabalho e outros apresentadores que nem fazem parte do elenco da emissora. A outra "fêmea" do CQC é Naty Graciano, que substitui Monica Iozzi.

No lançamento do programa para a imprensa, Marcelo Tas até tentou fazer um mistério em torno dela, chamando-a de Senhora X, dizendo que não poderia falar seu nome por questões contratuais. O que de fato procede: Naty Graciano estava se desligando de uma afiliada da TV Globo no interior paulista, onde trabalhava.



Cheia de gás



Sua contratação ocorreu recentemente porque o escolhido, o jornalista Fred Melo Paiva, foi demitido antes mesmo de entrar no ar. "Estava fechado que seria ele, mas o Fred pediu férias antes de estrear. Achamos que o comprometimento dele não era adequado e desistimos de sua contratação", explica Tas, que continua como líder da turma engravatada.

O apresentador diz que nada é por acaso e que Naty chegou cheia de gás e estreará com uma reportagem bombástica, que foi gravada no vestiário do clássico entre São Paulo e Corinthians no último dia 9. Rogério Ceni é o entrevistado.

"É legal ter uma mulher na reportagem, porque homem costuma se desmontar diante de uma mulher bonita e inteligente como ela. Eles são bobinhos", brinca Tas.

Além da reportagem da CQC caçula, um novo quadro, o Torcida VIP, deve dar o que falar logo de cara. Isso se for exibida a edição gravada com Lobão. O cantor se queixou publicamente da abordagem feita por Ronald Rios e cerca de 30 torcedores. Ele ameaçou processar a Band se o conteúdo for ao ar. "Não consegui entender a indignação do Lobão", comenta Tas.

Dani Calabresa vai para a bancada, mas continua à frente do Sem Saída, o quadro dos polígrafos. "A vida vai ficar mais tranquila para fazer um pole dance e outras coisinhas do dia a dia", diz a mulher de Marcelo Adnet, que completa: "Vejo essa promoção como crescimento, desafio e estou com um baita frio na barriga. Tem improvisação e é ao vivo".

