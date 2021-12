Corpo de Regina Dourado é cremado em Salvador

O corpo da baiana Regina Dourado foi cremado na tarde deste domingo, 28, em cerimônia privada, apenas para familiares e amigos da atriz, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. A artista faleceu na manhã de sábado, 27, aos 60 anos, em decorrência de complicações de um câncer.

Antes da cerimônia de cremação, foi celebrada uma missa no mesmo local, conduzida pelo Pe. Cícero Furtado de Oliveira. O religioso lembrou momentos marcantes da carreira de Regina, como a participação da atriz como Maria em A Paixão de Cristo, encenada na Concha Acústica, em Salvador, em abril do ano passado. "Era uma atriz que conservava as suas raízes da Bahia. Procurava sempre, nas interpretações, deixar seu traço, e não escondia o sotaque baiano", disse.

Alguns ilustres, como os atores Jackson Costa e Luís Salém e os compositores Armandinho e Carlos Pitta, também acompanharam a missa. Logo após a cerimônia, começou a cremação, esta exclusiva para familiares e amigos de Regina.

A intérprete estava internada no Hospital Português desde o último dia 20. Segundo o irmão da atriz, o músico e fotógrafo Oscar Dourado, a saúde de Regina piorou depois que foi diagnosticada uma metástase (estado em que células cancerosas se disseminam pela corrente sanguínea do paciente) atingindo sua medula. Por volta das 11h20 da manhã do último sábado, 27, a atriz faleceu.

A luta de Regina contra o câncer era antiga. Em 2003, a artista baiana se submeteu à primeira intervenção cirúrgica para a retirada de um nódulo na mama direita. Em 2010, a atriz passaria por outra cirurgia, desta vez para a retirada de um tumor na mama esquerda. Durante o processo, a artista enfrentou sessões de quimioterapia e radioterapia corajosamente.

Regina trabalhou pela última vez interpretando a personagem Maria (Mãe de Deus), este ano, no espetáculo A Paixão de Cristo, sob a direção de Paulo Dourado, também irmão da atriz. Na ocasião, declarou: "É maravilhoso fazer este papel, principalmente depois da reação popular do ano passado, da multidão que foi à Concha Acústica. É importante para a família, para a cultura espiritual".

Trajetória - Regina Dourado, nascida em 22 de agosto de 1953 atuou no cinema, TV e teatro. Aos 15 anos iniciou no teatro na Companhia Baiana de Comédia, uma companhia de repertório em Salvador. Na adolescência passa a lecionar dança e ainda, sem atingir a maioridade, presenta um programa de televisão, na época exibido na TV Aratu, que nesta época era da Rede Globo.

No Rio de Janeiro, faz sua estréia na TV Globo em 1978, no especial "Quincas Berro D'água", ao lado de Paulo Gracindo. Pai Herói foi a sua primeira novela na Globo.

Seguiram-se outras novelas e minisséries da emisssora, a exemplo de Pão Pão, Beijo Beijo, Tropicaliente, Renascer, Anjo Mau, O Rei do Gado, Explode Coração e América . Na Record, entre outras, participou das novelas Bicho do Mato e Caminhos do Coração. Já na Bandeirantes fez " Cavalo Amarelo" e " Rosa Baiana".

No Cinema, a intérprete trabalhou nos filmes Baiano Fantasma, de Denoy de Oliveira ao lado de José Dumont, "Espelho d'Água - Uma Viagem no Rio São Francisco," de Marcis Vinicius Cezar, "Tigipió - Uma questão de Amor e honra", de Pedro Jorge de Castro, "Corisco & Dada", de Rosemberg Cariry e "Corpo em Delito", de Nuno Cesar de Abreu e " No Coração dos Deuses" de Geraldo Moraes, entre outros.

Versátil, trabalhou , nos musicais "Vidigal, Memórias de Um Sargento de Milícias", do Millôr Fernandes, no Rio de Janeiro, e "Tratado Geral da Fofoca", de José Angelo Gaiarça, em São Paulo. Com o irmão e diretor Paulo Dourado, além de A Pa ixão de Cristo, Regina atuou em outro espetáculo épico: Rei Brasil.

