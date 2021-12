Copa de 1958 é tema de documentário no Canal Brasil

A série 1958 - O Ano em que o Mundo Descobriu o Brasil estreia hoje, às 20 horas, no Canal Brasil. A obra, dirigida pelo jornalista, roteirista e diretor José Carlos Asbeg, destrincha a Copa do Mundo de 1958.

Jornalista, roteirista e diretor de cinema, José Carlos Asbeg apresenta uma visão profunda sobre a Copa do Mundo de 1958, a primeira conquistada pela seleção brasileira, em 1958 - O Ano em Que o Mundo Descobriu o Brasil, série que estreia no próximo dia 8, às 20h, no Canal Brasil.

Em meados dos anos 1950, o país vivia a Bossa Nova e o Cinema Novo e assistia ao nascimento da nova capital Brasília. Nos esportes, Éder Jofre levava a vitória do peso mosca, Adhemar Ferreira da Silva conquistava a do salto triplo e Maria Esther Bueno brilhava no tênis. Dentro das quatro linhas, a torcida ansiava esquecer a fatídica final no Maracanã, onde, em 1950, perdeu o mundial para o Uruguai.

O primeiro episódio aborda a época que vai do trauma de 1950 até o embarque para a Suécia, passando pela revanche de 1952 (o Brasil venceu Uruguai e conquistou o Campeonato Pan-Americano); o vexame de 1954, na Suíça (derrota para a Hungria e briga em campo); as eliminatórias de 1957 (Brasil se classificou com um empate e uma vitória sobre o Peru); a eleição de João Havelange e a nova organização do futebol brasileiro.

Fala ainda sobre a escolha do técnico, a disputa entre Rio e São Paulo pelo controle e pela escalação do time e a quase desconvocação de Pelé (atingido por um torcedor corintiano na despedida da seleção do Brasil). Na atração, todos são unânimes em afirmar que este momento marca duas épocas distintas: acaba o amadorismo e o poder absoluto de treinadores, entrando em cena o planejamento, a descentralização e o profissionalismo.

No segundo programa, destaque para a estreia na competição e o susto vivido nas primeiras rodadas. O episódio mostra a chegada a Estocolmo; a chave do Brasil: Áustria, Inglaterra e União Soviética; a concentração no afastado vilarejo de Hindas; a desconfiança da imprensa brasileira em contraste com a confiança dos jogadores e a curiosidade dos russos, concentrados a 200 metros de distância.

O terceiro narra a estreia de dois fenômenos do futebol mundial: Pelé e Garrincha entram em campo contra a URSS, em partida vencida pelo Brasil por 2 a 0. Depois da classificação para as quartas de final contra o País de Gales, a seleção seguiu para a semifinal contra a França, tema do quarto episódio. Com o placar de 5 a 2, os canarinhos garantiram uma vaga na final contra a Suécia, que venceu a Alemanha em confronto marcado por polêmicas (os alemães tiveram dois jogadores expulsos). Uma pergunta rondava, então, a cabeça dos 50 milhões de brasileiros: será que o "Maracanazo" se repetiria?

O último programa traz as emoções da final, a vitória por 2 a 1, a escolha de Didi como melhor jogador da Copa, a taça, a volta ao Brasil, a recepção do presidente Juscelino e o futebol consagrado como marco de uma nova era para o país.

