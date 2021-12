Conheça personagens da série derivada de The Walking Dead

A TV Line divulgou neste sábado, 27, os perfis dos seis personagens principais da série derivada de The Walking Dead, que também vai se passar no apocalipse zumbi, mas em outro local dos Estados Unidos. Confira abaixo os nomes e como são os personagens:

Sean Cabrera: latino de 40 anos. Será tipo o líder, como Rick em The Walking Dead

Codi Cabrera: filho adolescente de Sean e conhecido como o garoto mais raivoso da cidade

Nancy Tompkins: Mãe solteira de filhos. Tem trinta e poucos anos

Nick Tompkins: filho adolescente de Nancy. Se acha velho demais para ficar em casa, mas tem medo de fugir

Ashley Tompkins: filha adolescente de Nancy. Ela ama a mãe, mas é amibiciosa

Andrea Chapman: uma jovem ingênua. Ela foi morar na periferia da cidade para se recuperar de um casamento frustrado

As informações dos personagens ainda não foram confirmadas pela AMC, que vai exibir a série, escrita por Dave Erickson e Robert Kirkman - criador de HQ que deu origem à série. Aida não há previsão de estreia da série. Mas é bom lembrar que a quinta temporada de The Walking Dead estreia no Brasil dia 14 de outubro, na Fox.

