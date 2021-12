Conheça a trajetória de Paulo Goulart

Paulo Afonso Miessa, conhecido pelo nome artístico de Paulo Goulart, em homenagem ao tio radialista Airton Goulart, nasceu na cidade de Ribeirão Preto, em 9 de janeiro de 1933.

Casado com a atriz Nicette Bruno e pai das atrizes Beth Goulart e Bárbara Bruno e o ator e dançarino Paulo Goulart Filho.

Seu primeiro emprego foi o de DJ, operador de som e locutor de uma rádio fundada pelo pai na cidade de Olímpia, interior de São Paulo.



O ator chegou a estudar Química Industrial no Liceu Eduardo Prado, mas quando tinha de 17 para 18 anos entrou para a Rádio Tupi e logo estreou na TV.

Em 1952 foi contratado pela TV Paulista para integrar o elenco da novela Helena, a adaptação de Manoel Carlos do romance de Machado de Assis.



Pouco depois, conheceu Nicette Bruno, com quem se casou.



O casal fundou, em 1953, a companhia Teatro Íntimo Nicette Bruno (Tinb).



Sua estreia na Globo aconteceu em 1969, em A Cabana do Pai Tomás.



Depois de passagens pelo SBT e Rede Bandeirantes, Goulart voltou a trabalhar na Globo em 1997.

Além de ator e produtor, Paulo Goulart também foi escritor. Lançou os livros "7 Vidas", de auto-ajuda, "Grandes pratos e pequenas histórias de amor", de culinária e "Vôo da Borboleta".

Em 2006, a família Goulart foi homenageada na 18ª edição do Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro. Paulo, Nicette, Beth, Bárbara e Paulo Filho receberam um troféu especial, pela união e trabalho desenvolvidos nos palcos em mais de 20 anos de carreira.

O último trabalho do ator na televisão foi na minissérie O Tempo e o Vento, em 2014.

