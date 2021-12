Confusões bizarras marcam sexta temporada de Veep

O site do canal pago HBO faz contagem regressiva com dias, horas, minutos e até mesmo segundos para a estreia da sexta temporada da série de comédia Veep. O primeiro dos sete capítulos da nova fase da atração, com 30 minutos de duração cada, vai ao ar no próximo dia 16, às 23h30, simultaneamente com os EUA.

O retorno da sátira política é marcado por situações irreverentes, que incluem inúmeros comportamentos politicamente incorretos da ex-presidente Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), derrotada por Laura Montez (Andrea Savage). Em trailer que antecipa os principais acontecimentos da nova leva de episódios, divulgado pela emissora, Selina dá entrevista a um canal de televisão e diz que perder as eleições foi sofrido, mas que aproveitou a oportunidade para um reencontro consigo.

Ela também aparece ameaçando Jonah Ryan (Timothy Simons), alegando que o congressista votou “errado” nas eleições passadas. As situações ridículas e, às vezes, bizarras que Selina enfrenta tornaram-na uma especialista em insultar amigos e inimigos. “Eu quero que você saiba que eu vou te destruir de maneiras tão criativas, que vou receber o Prêmio Kennedy”, diz a protagonista, referindo-se à honraria estadunidense que homenageia artistas pela contribuição às artes cênicas no país.

Sem um alto cargo na Casa Branca, Selina tenta voltar à vida “normal” e vive algumas surpresas não muito desejadas – que envolvem sua contribuição em filantropia. No vídeo, ela participa da semana nacional do voluntariado sem ao menos saber do que se trata a ação – e chega a pintar muros pichados. Em outra cena, ela visita um campo de refugiados, é seguida por uma comunidade inteira e tem de se proteger do sol escaldante com uma sombrinha.

A protagonista de Veep bateu um recorde ao receber seu quinto Emmy consecutivo pelo papel de Selina, como melhor atriz de comédia. Os atores Tony Hale, Anna Chlumsky, Reid Scott, Matt Walsh, Kevin Dunn, Gary Cole e Sam Richardson também estão no elenco da sexta temporada da série. David Mandel, Frank Rich, Lew Morton, Morgan Sackett e a própria protagonista, Julia Louis-Dreyfus, são os produtores executivos.

adblock ativo