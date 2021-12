Confira os resumos das novelas desta quarta-feira

Malhação Lia admite para Ju que o namoro com Gil era mentira. Tizinha conta para Marcela que Nando gosta dela. Ju procura Dinho e, magoada, diz que ele está livre para sair com Lia. Fera termina com Morgana. Rafael beija Morgana e Fera se entristece.Lorenzo reconhece Raquel saindo do taxi. Globo, 17h30

Lado a Lado Laura desmaia depois de discutir com Constância. Eulália se enfurece com a recusa de Jonas em lançar a campanha contra os livros no jornal. Jurema doa para Zenaide as roupas que eram do filho de Isabel. Dorleác convida Isabel para sair e Diva se entristece. Globo, 18h

Carrossel Os meninos decidem reativar a Patrulha Selvagem. A madrasta de Mário conversa com Helena e diz que quer se aproximar dele. Natália e Mário se entendem. Firmino pergunta a Helena porque ela observa os alunos com tristeza e se ela vai sair da escola. Helena diz que essa é uma possibilidade. SBT, 19h15

Guerra dos Sexos Frô insinua para Carolina que Vânia e Felipe têm um caso. Carolina faz perguntas para Lucilene sobre o Felipe e Vânia. Juliana não presta atenção em Carolina e ela se sente humilhada. Charlô obriga Otávio a assinar um documento que invalida o contrato contra a Positano. Globo, 20h10

Salve Jorge Sarila prepara Tamar para a visita da família de seu possível noivo. Morena se emociona ao pensar em seu casamento com Theo. Thompson reclama de Lurdinha. Bianca chega para sua festa de divórcio vestida de noiva. Globo, 21h

Balacobaco Norberto trata Danilo com gentileza, Mauro estranha. Adamastor cai em um dos golpes de Cremilda, que se interessa por ele. Plínio diz a Duílio que sente saudades de Violeta. Eduardo é julgado pelo acidente com o jipe na Floresta da Tijuca. Record, 22h15

