Confira os resumos das novelas desta quarta-feira

Malhação Lia e Ju repreendem Orelha por sua brincadeira. Pilha sugere a Rosa que se candidate para a vaga de cozinheira do Misturama. Fera ensina Morgana a surfar. Alice decide que não reatará com Mario. Ju visita Dinho e pergunta se eles ainda estão namorando. Globo, 17h30.

Lado a Lado Madame Besançon expulsa Isabel de sua casa. Neusinha se oferece para atuar na peça, no papel de Eliete. Isabel se hospeda em um hotel. Laura convence Isabel a ficar em sua casa. Jonas teme ler a crítica de Neto sobre a peça. Berenice se insinua para Zé Maria. Globo, 18h05.

Guerra dos Sexos Dinorah descobre que a Positano sofreu um desfalque. Ulisses é preso como cúmplice de Nando. Otávio reclama da ausência de Felipe no enterro. Juliana recebe telefonema do namorado secreto. Felipe encontra Analu e Nando na lancha, pouco antes da explosão no mar. Globo, 19h10.

Avenida Brasil Santiago expulsa Nilo da casa de Lucinda. Ivana surta por causa de Max. Ágata ouve Carminha e Max discutindo e avisa a Tufão. Roni anima Diógenes. Tufão dá uma joia para Carminha e a segue até o barco de Max. O jogador flagra a mulher dando dinheiro para o amante. Globo, 21h.

Rebelde Pilar desconfia de Miguel. Fãs pressionam Diego e Roberta a reatar. Alice e Roberta se desentendem. Binho diz a Pilar que Lucy está no colégio e que Miguel teme a irmã. Em clima de namoro, Murilo e Maria são surpreendidos por Lucy. Carla se choca com a visita de Fátima. Record, 21h.

Gabriela Nacib procura Zarolha. Ramiro contrata Fagundes para se livrar de Mundinho. Doroteia descobre que Glória se encontra com Josué. Maurício diz a Malvina que faz questão de ler os poemas de Josué para homenageá-lo na formatura de suas alunas. Gerusa sai do baile para se encontrar com Mundinhosob o olhar de Fagundes, que está de tocaia. Globo, 23h.

adblock ativo