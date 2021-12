Confira o resumo de novelas desta terça-feira

Malhação Todos percebem o clima entre Dinho e Lia e Ju vai embora, arrasada. Bruno expulsa Dinho e Lia de sua casa. Dinho diz a Lia que o beijo foi de verdade e ela fica confusa. Marcela grafita o muro do Misturama com Gil. Ju procura Lia, que admite que beijou Dinho no acampamento. Globo, 17h40

Lado a Lado Diva sente ciúmes ao ouvir elogios a Dorleác. Constância questiona Carlota sobre a carta que ela escondede Edgar. Albertinho implora que Constância não o deixe ir para o exército. Eulália e padre Olegário pensam em iniciar uma campanha contra os livros. Globo, 18h

Carrossel Suzana nega, mas Helena segue desconfiada. A diretora faz interrogatórios sobre Helena. Paulo rouba o lanche que Laura guardou para o cão de Mário, Rabito. Helena censura Paulo. Mário diz que Laura tem coração romântico. Helena vai cuidar do cão, a madrasta observa tudo.

SBT, 19h15

Guerra dos Sexos Charlô pensa em como se vingar de Otávio. Felipe se entende com suas ex-mulheres. Otávio demite Nando. Analú acredita que Juliana esteja apaixonada pelo motorista. Felipe entra na sala de Vânia no momento em que Juliana começa a contar como se envolveu com Fábio. Globo, 20h10

Salve Jorge Theo pede a mão de Morena em casamento para Lucimar. Miro propõe sociedade para Galdino, Diva e Clóvis. Vanúbia e Morena discutem. Mustafa traz os documentos de adoção de Aisha. O coronel informa a Elcio que Theo vai participar da competição com seu cavalo. Globo, 21h

Balacobaco Betina aceita sair do Brasil bancada por Arthur. Norberto diz a Eduardo que ele deveria se afastar da agência. Arthur diz a Norberto que não vai financiar a pousada. Eduardo pede a Danilo que ele fique no seu lugar. Norberto se assusta ao encontrar Danilo na agência. Record,

adblock ativo