Confira o resumo de novelas desta segunda-feira

Malhação Gil garante a Dinho que seu namoro com Lia foi real. As meninas pedem para Orelha deixar a peça. Dinho e Lia discutem. Fatinha muda sua apresentação e deixa Excelsior nervoso. Marcela admira o cenário feito por Gil. Lia e Dinho se beijam de verdade no final da peça. Globo, 17h30

Lado a Lado Laura passa mal ao se despedir de Edgar. Isabel sofre pelo filho. Berenice apresenta Elias para Afonso como se fosse seu sobrinho. Constância se enfurece ao saber que Isabel está cuidando de Laura. Albertinho entra em pânico quando Assunção diz que vai alistá-lo no exército. Globo, 18h

Carrossel Graça prende a diretora no laboratório para proteger Helena, que está fora da escola. Helena diz a Natália que dê carinho a Mário. A diretora sai do laboratório e vê os alunos com a professora de música, que diz estar repondo aula. Helena pergunta se Suzana alertou a diretora. SBT, 19h15

Guerra dos Sexos Felipe tenta se esquivar de suas ex-mulheres. Frô sente inveja de Carolina. Vânia humilha Carolina e ela se enfurece. Veruska não consegue encontrar Otávio. Nando descobre o paradeiro de Otávio. Otávio desmaia ao saber que sua trapaça foi descoberta. Globo, 20h10

Salve Jorge Érica é afastada de suas funções. Theo pede Morena em casamento. Esma diz a Cyla que Ayla poderia se casar com Zyah. Érica confidencia para Julinha suas suspeitas sobre Elcio. Jéssica vê um brasileiro e pede ajuda. Theo avisa a Áurea que vai se casar com Morena. Globo, 21h

Balacobaco Vicente e Lucas vão ao enterro de Teresa. Taís sofre, e Luiza encontra Lucas no cemitério. Gabi e Laura questionam Patrick sobre os vídeos na web. Isabel diz a Danilo que lembra da tatuagem do piloto que causou o acidente em Angra. Record, 22h15

