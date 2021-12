Confira o resumo de novelas desta quarta-feira

Malhação Nando convida Lorenzo para ir ao Misturama. Fatinha diz que está precisando de um amigo e Dinho a consola. Tatá e Gil não querem que seus pais se relacionem. Dinho comenta com Fatinha que acha que Orelha esteja gostando dela. Morgana se entende com Rafael. Orelha fala mal de Dinho para Ju. Globo, 17h40

Lado a Lado Guerra e Edgar se reconciliam. Caniço foge do Morro da Providência. Zé Maria sofre por causa de Isabel. Isabel descobre que Zé Maria a ajudou a conseguir um emprego. Frederico pede que Neusinha entregue a Quequé o convite que arrumou para ele. Isabel procura Zé Maria. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Otávio e Charlô repreendem Felipe. Roberta acredita que Otávio obrigou Vitório a vender as ações. Analú diz a verdade a Felipe. Roberta disfarça o interesse em Nando. Vânia acha que há algo entre Juliana e Fábio. O advogado de Roberta dá seu parecer sobre o contrato das vendas de ações da Positano.Globo, 19h10

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Darley dá tiro em Danilo, que é levado para o hospital. Norberto atropela e mata Darley. Laura e Gabriela encontram o vídeo de Patrick na internet. Isabel viaja com Teresa e Nestor. Abigail e Taís vão para Angra atrás de Isabel. Isabel volta para o Rio de Janeiro e visita Danilo no hospital. Record, 22h15

Gabriela A madre do convento avisa a Gerusa que Ramiro é quem decide seu futuro. Mundinho promete ajudar Malvina. Josué é demitido da escola. Ramiro proíbe visitas a Gerusa. Com a ajuda de Miquelina, Sete Voltas obriga o cozinheiro de Nacib a voltar para Salvador. Nacib estranha o atraso do cozinheiro. Globo, 23h

