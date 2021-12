Confira o resumo de novelas desta quarta-feira

Malhação Gil confessa a Marcela que é o grafiteiro misterioso e diz que Lia não tem culpa. Dinho reclama do vídeo que Nélio fez de Ju. Mathias pede que Gil se desculpe com os alunos. Lia e Pilha descobrem que Fatinha está noiva. Bárbara não gosta de ver Alice e Mario juntos. Globo, 17h40

Lado a Lado Eulália convoca toda a família para um almoço. Neusinha pede para atuar ao lado de Diva. Teresa avisa a Sandra que Eulália preparou uma armadilha para conseguir casá-la com o genro de Olímpia. Caniço sente inveja de Zé Maria. Isabel consegue o emprego de camareira. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Roberta manda Veruska providenciar uma reunião com os funcionários da Positano. Felipe e Vânia se encontram. Charlô discute com Otávio por causa de Roberta e Olívia fica apreensiva. Nando pede ajuda para Lucilene. Charlô e Otávio se desentendem. Globo, 19h10

Rebelde Pedro desconfia da briga de Binho e Miguel. Tatiana briga com Tadeu ao saber que ele realmente ficou com Ofélia. João pede ajuda a Diego sobre a primeira noite com Penélope. Roberta e Alice de desentendem novamente. Téo conta a Pedro o que descobriu sobre Miguel. Record, 20h30

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Dóris e Diva planejam desmoralizar Isabel. Norberto fica incomodado com a recusa de Eduardo a mais uma proposta de compra da agência. Celina diz a Vicente que ainda não achou lugar para abrir sua produtora. Record, 22h15

Gabriela Gabriela sente saudades de Nacib. Rômulo foge de Ilhéus. Olga mente para Tonico, dizendo que foi à igreja. Mundinho oferece sociedade a Nacib. Gerusa pede a Conceição ajuda para fugir. Manoel pede apoio a Doroteia para se casar. Globo, 23h

