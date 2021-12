Confira o resumo das novelas nesta segunda-feira

Malhação Mathias se preocupa com a revolta de Adolfo contra as atitudes de Fatinha. Rita se encanta com Bruno. Nélio observa Dinho e, para provocá-lo, abraça Ju. Marcela se incomoda com o comportamento de Fatinha. Rita provoca Rafael e diz que ele sente ciúmes de Morgana. Fera e Morgana se beijam. Globo, 17h40

Lado a Lado Laura confirma que Albertinho é o pai do de Isabel. Berenice vibra com os presentes de Caniço. Chico convida Zé Maria para ingressar na Marinha. Edgar faz cena e não deixa Isabel subir o Morro da Providência para falar com Zé Maria. Fernando sugere que Albertinho peça um emprego ao cunhado. Zé Maria fala com Edgar. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Nenê recolhe os pacotes que deixou na casa de Nieta. Roberta e Felipe protestam ao serem levados para a cela. Fábio não gosta de saber que Carolina irá trabalhar na Charlo's e fica com ciúmes. Analú diz a Nando que o levará de volta à ilha. Carolina percebe a inquietação de Juliana com Fábio. Lucilene vê Juliana com o namorado. Charlô exige que Otávio aceite o cargo de Roberta na Positano. Roberta e Felipe se enfrentam. Globo, 19h10

Rebelde Record, 20h30

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Danilo tenta desculpar-se com Isabel, mas ela não ouve e vai embora. Teresa, Mirela e Tais preocupam-se com Isabel, enquanto Abigail defende Danilo. Zé Maria vê o sucesso instantâneo do vídeo de Patrick e fica surpreso. Aragão recebe visita de André e reclama da profissão do filho. Nervosa, Isabel passa mal e vai ao hospital. Isabel perde o bebê. Record, 22h15

Gabriela Não há exibição. Globo, 23h

adblock ativo