Confira o resumo das novelas nesta quinta-feira

Malhação Ju confessa que dormiu com Dinho e Bruno fica furioso. Orelha rejeita Maná e Fatinha comemora. Durante ensaio da peça, Excelsior pede que Lia e Dinho se beijem. Orelha conta para Fatinha que quer ficar com Lia para se vingar de Gil. Globo, 17h30

Lado a Lado Edgar e Laura brigam. Carlota se espanta com a frieza de Constância. Albertinho desdenha o emprego que Teodoro conseguiu para ele. Zé Maria se declara para Isabel antes de partir. Edgar e Laura se reconciliam. Globo, 18h

Guerra dos Sexos Fábio e Manoela se tranquilizam ao falar com o médico. Carolina diz a Manoela que a ajudará a manter seu casamento. Dino vê Nieta com suas malas na porta de casa. Vânia vê Carolina acariciar o rosto de Fábio. Globo, 20h10

Carrossel Mário chora e diz para Helena que está com muito medo que Rabito morra. Maria Joaquina conta a história do cachorro para o pai. Por gratidão, Miguel decide enviar um veterinário até a casa de Mário para tratar do Rabito. SBT, 19h15

Salve Jorge Theo conta para Morena que Érica era sua namorada. Wanda tenta aliciar Julia. Wanda fala para Lívia que Russo está tendo problemas com Jéssica. Lívia convida Antônia para ser sua sócia. Lívia pede para Wanda ir à Europa. Globo, 21h

Balacobaco Isabel ajuda Teresa depois do acidente. Lucas sofre com a traição de Betina. Vicente vai para o hospital com Isabel. Isabel conversa com Teresa na UTI, que conta o que viu na lancha. Betina pede perdão a Lucas e os dois se beijam. Record, 22h15

Gabriela A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 23h

adblock ativo