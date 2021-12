Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Malhação Lia tenta convencer Ju a fazer seu papel na peça, mas a amiga tem medo dos palcos. Pilha acredita que Fatinha está interessada em Orelha. Morgana acha que seu namoro com Fera não tem futuro. Lia toca guitarra com Gil. Globo, 17h31

Lado a Lado Isabel vê Zé Maria ser encurralado e cuida de seus ferimentos. Eulália ameaça contar segredo de Margarida se Praxedes for transferido. Albertinho pede emprego a Teodoro. Edgar encontra sua carta e se irrita com Laura. Globo, 18h

Guerra dos Sexos Kiko fica pendurado na murada e Ulisses o salva. Charlô diz a Roberta que Otávio tinha um segredo com Vitório. O médico chega com o diagnóstico sobre Ciça. Carolina vê Juliana tentando se esconder no hospital. Globo, 20h05

Carrossel Rafael repreende a atitude de Jaime, embora o parabenize pelo ato de coragem. Na festa, Paulo decide pregar uma peça e coloca farinha na bexigada da brincadeira de cabra-cega. De manhã, Mário percebe que Rabito não está passando bem. SBT, 19h15

Salve Jorge Neco fala para Morena que Beto, pai de seu filho, está morto. O exército entra no Complexo do Alemão. Morena vê Beto na festa da igreja e vai atrás dele. Morena se enfurece com o capitão do exército e acaba presa. Globo, 20h28

Balacobaco Lucas fica em choque ao ver Arthur e Betina juntos. Betina revela que o seu caso com Arthur é antigo. Norberto testa a lancha em alta velocidade e acerta o barco de Nestor. Nestor cai e surgem manchas de sangue no mar. Record, 22h15

Gabriela Gabriela tenta se reaproximar de Nacib. Olga briga com Ezequiel. Mundinho pensa em tirar Gerusa do convento com a ajuda de um deputado federal. Machadão nota que Nacib está diferente e resolve conversar com ele. Globo, 23h

adblock ativo