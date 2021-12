Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Malhação Marcela conversa com Fatinha sobre o seu comportamento. Ju conta para os amigos sobre a manifestação do Comando dos Anarquistas Unidos. Pilha pede para Fatinha dançar em sua apresentação no sarau. Fatinha beija Orelha para que ele retire seus vídeos do site. Globo, 17h40

Lado a Lado Mario avisa que vai acabar com a companhia de teatro. Quequé acompanha Neusinha na venda do colar de Diva. Mario e Frederico implicam com Bonifácio. Isabel garante que não contará quem é o pai de seu filho. Zé Maria convida Berenice para ir à sua casa. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Carolina é dissimulada ao explicar por que mentiu. Manoela diz a Fábio que encontrará provas da traição. Charlô explica a Juliana por que não se casou com Otávio. Kiko tem crise por causa de Analú. Roberta se assusta com a manifestação de funcionários pedindo sua saída. Globo, 19h10

Rebelde Miguel pede que Binho plante uma notícia falsa sobre Lucy. Estela espera Roberta dormir e manda uma mensagem para Cesar. Tatiana diz a Leila que Jonas pode estar tomando o remédio de Lucy por acidente. Binho e Miguel discutem. Lucy pega um táxi e foge do Elite Way. Record, 20h30

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Lucas conta para Lígia que está muito feliz com o casamento, mas Arthur não aprova a relação do casal. Violeta tem crise de ciúmes com Plínio e o casal briga. Marlene apresenta João Paulo a Luiza, que se mostra encantada por Lucas.. Record, 22h15

Gabriela Melk obriga Rômulo a deixar a cidade. Conceição insinua para Ramiro que Olga esconde algo. Malvina e Rômulo combinam de fugir. Nacib tenta anular seu casamento com Gabriela. Mundinho se compromete a ajudar Rômulo. Globo, 23h

