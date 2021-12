Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Malhação Lia pensa no beijo de Dinho e vai ao hospital. Nando procura um cozinheiro para o Misturama. Pilha resolve fazer os chuviscos com a receita de sua mãe. Dinho volta para casa. Rosa vê os chuviscos feitos por Pilha e se surpreende. Lia estranha a frieza de Ju. Globo, 17h30

Lado a Lado Carlota vê Alice conversando com Teodoro e repreende a filha. Diva se enfurece ao ver Eliete interpretando seu papel no ensaio geral e a expulsa do teatro. Madame Besançon fica indignada ao saber que o filho que Isabel está esperando não é de seu noivo.

Globo, 18h05

Guerra dos Sexos O médico confirma a morte de Vitório, e Roberta fica arrasada. Carolina é gentil com Manoela, que fica encantada com a menina. Ismael avisa que Nando fugiu com Analu. Roberta acusa Otávio pela morte de Vitório. Veruska entrega a Otávio a pasta que tirou do cofre de Vitório. Globo, 19h10

Rebelde Miguel se irrita ao saber que Pedro procurou Pilar. Leila contrata Otília para a cantina. Diego e Roberta trocam ofensas. Pedro e Téo tentam descobrir a verdade sobre Miguel. Lucy diz a Miguel que vai fugir do país. Alice e Pedro se beijam. Record, 21h

Avenida Brasil Desesperada, Ivana ameaça sair de casa. Dolores volta para o mundo do pornô. Leleco conta a Muricy do desvio de dinheiro da ONG. Cadinho fala a Noêmia que tem dinheiro na Suíça. Carminha aconselha Ivana a deixar Max. Tufão flagra Carminha na casa de Neide. Globo, 21h

Gabriela Olga briga com Tonico ao perceber que o marido a trai. Ramiro pede a Melk que o ajude a impedir a fuga da neta durante o baile de formatura. Zarolha conta a verdade para Arminda e Gabriela. Nacib vai ao Bataclan. Globo, 23h

