Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Malhação Isabela sugere que o beijo entre Ceci e Peri só aconteça na apresentação oficial. Orelha repreende Fatinha por se insinuar para Cezar. Fatinha consegue um emprego em um albergue. Dinho fica impaciente com os questionamentos de Ju sobre seus sentimentos. Fatinha divulga o plano de Orelha na TV Fatinha. Globo, 17h30

Lado a Lado Edgar recebe um telegrama de Portugal e diz a Laura que vai para lá. Diva diz a Mário e Frederico que os tem como irmãos. Constância pede que Albertinho conte à irmã que ela quer ajudar Isabel. Laura reclama por Edgar não deixá-la ir a Portugal com ele. O bebê de Isabel nasce. Teresa quer saber sobre passado de Eulália. Globo, 18h

Guerra dos Sexos Vânia enfrenta Carolina, que se faz de vítima. Dino implora que Nieta o deixe entrar em casa. Montanha fala para Nenê que Ulisses deveria desistir de lutar. Nando confessa estar apaixonado por Juliana. Otávio vê Vânia e Felipe se beijando. Fábio pede a separação para Manoela. Globo, 20h05

Carrossel O veterinário diagnostica Rabito com pneumonia e explica que Mário terá que medicá-lo. Ele implora que a professora Helena o ajude. Ela fica receosa que Olívia descubra que ela deixará os alunos com Firmino. SBT, 19h15

Salve Jorge Morena avança para falar com Beto e Theo a repreende. Jéssica finge passar mal para não sair com um estrangeiro. Ayla fica encantada com Zyah. Haroldo conta para Lívia que o tráfico de mulheres está sendo investigado no Brasil. Arturo convence Celso a deixar Antônia trabalhar com Lívia. Élcio sabota a ração do cavalo de Théo. Globo, 20h30

Balacobaco Diva insinua para Norberto a sua vontade de se casar. Diva fica chocada ao saber que a lancha atropelou a família de Isabel. Teresa pede que Abigail cuide de Taís. Isabel promete à irmã que vai revelar à sobrinha sobre o seu pai biológico no momento certo. Teresa morre. Record, 22h15

Gabriela A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 23h

