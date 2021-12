Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Malhação Leandro surpreende Isabela com uma poesia. Ju tenta conversar com Lia sobre o fim de seu namoro com Gil. Rosa se orgulha de ver Pilha estudando e pergunta se ele não faz mais rimas de funk. Fatinha leva suas malas para o colégio e pede para morar com Orelha, que sente-se mais perto de conquistá-la. Globo, 17h40

Lado a Lado Bonifácio ameaça Guerra. Zé Maria humilha Albertinho. Isabel afirma a Laura que não quer mais ver Albertinho. Zé Maria reclama do que está escrito no jornal sobre ele. Edgar leva Guerra para escrever em sua casa. Albertinho avisa a Laura que tomou uma decisão sobre a situação de Isabel. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Otávio inventa uma desculpa para seu novo visual. Vânia se culpa pelo sumiço de Manoela e Ciça. Depois de falar com Analú, Vânia conclui que Fábio estava certo sobre o caráter de Carolina. Felipe conversa com Roberta. Roberta cobra de Otávio um recibo que comprove o pagamento pelas ações da Positano. Globo, 19h10

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Os policiais vasculham o cassino clandestino, mas o lugar está vazio. Dóris descobre que Joana é amiga de Isabel e apresenta Diva à moça. As gêmeas Paranhos comemoram o fato de Isabel perder o bebê. Plínio termina o namoro com Violeta por conta de seus ciúmes. Norberto e Eduardo discutem. Norberto pede que Marmota sabote o jipe de Eduardo. Record, 22h15

Gabriela Nacib esclarece a Gabriela que ela será apenas sua cozinheira. Marialva e Melk saem à procura da filha. Conceição não consegue visitar Gerusa. Ramiro avisa a Melk que quer se livrar de Mundinho. Ramiro passa mal. Os clientes do Vesúvio ficam felizes com a volta de Gabriela. Coriolano conta o segredo de Dorotéia para Jesuíno e Melk. Zarolha se casa com Manoel. Gabriela prepara banho para Nacib. Globo, 23h

