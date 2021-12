Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Malhação Lia e Gil combinam de fingir que estão namorando. Morgana fica indignada por Fera permitir que Orelha a destrate. Ju conversa com Bruno sobre seus projetos revolucionários. Marcela chega em casa no momento em que Gil está prestes a sair para grafitar. Globo, 17h30

Lado a Lado Isabel procura emprego na confeitaria. Frederico pede que Mario pague sua dívida na barbearia. Neusinha vê Diva mexendo em suas joias. Bonifácio crê que Constância armou plano contra ele. Isabel enfrenta Constância na casa de Laura. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Dinorah ameaça chamar a polícia caso Nenê não deixe a fábrica. Nando fica penalizado com Analu e divide comida e água com ela. Fábio encontra Juliana. Otávio diz que dará um golpe em Charlô. Roberta decide assumir a presidência da Positano, e Veruska se desespera. Globo, 19h10

Avenida Brasil Lucinda pede ajuda pelo rádio. Ivana se desespera com o naufrágio. Max pega cópias de suas fotos comprometedoras com Carminha. Janaína pede para Zezé levá-la até a chácara. Carminha presenteia Lúcio com seu carro. Carminha se apavora ao ver Max na mansão. Globo, 21h

Balacobaco Dóris associa Isabel ao acidente. Arthur diz que é contra o casamento do filho. Dóris deixa seu celular tocar enquanto Isabel e Danilo estão presentes. Norberto comanda um cassino clandestino. Nestor, Teresa e Taís combinam de mergulhar. Record, 22h15

Gabriela Zarolha perde perdão a Gabriela. Tonico se recusa a assumir que a certidão de nascimento que fez para Gabriela é falsa. Mundinho é impedido de ver Gerusa. Malvina se encontra com Rômulo e é vigiada por Doroteia, Quinquina e Florzinha. Globo, 23h

