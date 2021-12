Confira o resumo das novelas desta segunda-feira

Malhação Dil sente ciúmes do beijo entre Gil e Lia. Fatinha inventa desculpa para seus pais não terem ido ao encontro com Mathias. Mario aparece de surpresa na casa de Alice e a agarra. Lia pensa no beijo que rolou entre ela e Dinho. Lia procura banda para tocar com ela no sarau na escola. Globo, 17h40

Lado a Lado Jurema joga búzios para descobrir o paradeiro de Isabel. Berenice fica intrigada com a visita de Laura. Bonifácio se declara adversário de seus antigos aliados políticos. Bonifácio pede perdão a Edgar. Berenice vê Isabel procurando emprego e a destrata. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Charlô discute com Otávio por causa de Olívia. Roberta suspende o fornecimento de roupas para a loja de Charlô. Analú diz ao pai que foi sequestrada por Nando. Charlô diz a Juliana e Vânia que elas precisam apoiar Roberta. Roberta diz a Nieta que Carolina foi ao casamento. Globo, 19h10

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Rebelde Lucy se disfarça para fugir do país. Artur e Marcelo ficam surpresos com Arturzinho. Lucy diz a Maria e Murilo que Binho foi o responsável pelo sequestro de Alice e Roberta. Marcos Mion se diverte com a turma do terceiro ano. Binho conta sobre seu passado com Miguel para Pilar. Record, 21h

Balacobaco Danilo pede para falar com Norberto, mas ele exige o dinheiro e não aceita conversar. Lígia convence Arthur a ajudar Norberto financeiramente. Arthur encontra Norberto com Diva. Isabel anuncia que está grávida para Danilo. Record, 22h15

adblock ativo