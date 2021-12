Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Malhação Fatinha aconselha Dinho a ficar com Lia. Gil se enfurece por Marcela mostrar a revista com seu ensaio fotográfico para Leandro. Paulina rejeita Raquel. Dinho acha graça de Fatinha falando com um estrangeiro. Raquel vai à casa de Marcela se apresentando como mulher de Lorenzo. Globo, 17h30

Lado a Lado Isabel convida Dorleác para ir ao Morro da Providência. Assunção convence Laura a permanecer em sua casa. Isabel procura Zé Maria no quartel, mas não descobre nada sobre seu sumiço. Albertinho aceita ir para o exército. Laura flagra Edgar e Catarina em sua casa. Globo, 18h

Carrossel Natália sai de casa e deixa Diana no berço. A criança acorda e bebe desinfetante. O cão Rabito vai atrás de Mário, o menino volta para casa, pede ajuda a Miguel, que socorre Diana. Natália abraça Mário. A mãe de Helena a procura na escola e entrega uma carta a convidando para outra escola. SBT, 19h15

Guerra dos Sexos Charlô e Roberta comemoram a vitória contra Otávio. Vânia convence Felipe de que não sabe de nada sobre Juliana. Juliana termina com Fábio. Nando culpa Roberta por ter perdido seu emprego. Felipe tenta propor um acordo para Roberta, mas os dois acabam discutindo. Globo, 20h10

Salve Jorge Lívia manipula Antônia para contratar Wanda. Russo leva Rosângela para um trabalho fora da boate. Morena incentiva Theo a conversar com Érica para esclarecer as coisas. Thompson descobre que o padrasto de Lurdinha está preso. Theo procura Érica. Globo, 21h

Balacobaco Eduardo pensa na indenização que deve pagar ao Sr. Amaro. Norberto pensa em novos planos para derrubar o sócio. Violeta atira objetos nos alunos. Norberto vê Eduardo com Fabiana e Vitória e decide sequestrar a filha da ex-namorada. Record, 22h15

