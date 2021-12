Confira o resumo das novelas desta quarta

Malhação Dinho e Lia discutem. Bruno e os amigos soltam Nando e Marcela. Nando e Marcela depõem sobre o assalto. Ju se decepciona por Dinho ficar no grupo de Lia. Dinho fala sobre a mãe de Lia e ela se descontrola. Morgana fica presa na água e pede ajuda. Globo, 17h20

Lado a Lado Isabel fica receosa quando Zé Maria fala de casamento. Constância obriga Celinha a levar Laura a um médico. Madame Besançon resolve dar um aumento a Isabel. Mário e Eliete chegam à confeitaria. Constância pergunta a Laura se ela consumou seu casamento. Globo, 18h

Cheias de Charme Sidney fica preocupado quando a filha pensa em desistir da carreira. Rodinei fica com ciúmes de Liara. Penha se reúne com Cida, Kleiton e Tom. Tom consegue um show para as Empreguetes. Gentil avisa que Fabian e Inácio revelarão todo o mistério que existe entre eles. Globo, 19h10

Rebelde Pilar fica aflita após não conseguir falar com Miguel. Arturzinho e Nina ficam felizes após plano da carta dar certo. Miguel e Binho usam um rádio amador para localizar Lucy. Lucy liga para Miguel e deixa o Zimmer muito preocupado. Ofélia fica cada vez mais encantada por Tadeu. Record, 21h

Avenida Brasil Tufão passa mal com revelação de Jorginho. Jorginho aconselha Tufão a procurar um dos sequestradores de Carminha. Lucinda avisa a Débora que Jorginho foi preso. Tufão conta para a família que Max é pai biológico de Ágata e Jorginho. Carminha visita Nina. Globo, 21h

Máscaras A emissora não divulgou o capítulo da novela. Record, 23h

Gabriela Amâncio ameaça deserdar Juvenal. Nacib dá par de sapatos de Natal para Gabriela. Ela mostra uma estrela no céu e diz a Nacib que esse é seu presente. Zarolha pede a Pirangi ir a casa de Gabriela obter provas contra ela. Globo, 23h

adblock ativo