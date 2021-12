Confira o resumo da novela desta quinta-feira

Malhação Orelha aconselha Dinho a parar de pensar em Liae ficar com Ju. Lorenzo pede o divórcio para Raquel. Gil confessa para Marcela que gosta de Lia. Fatinha chega vestida de forma discreta no colégio. Nando autoriza que Tatá e sua banda se apresentem no sarau. Globo, 17h40

Lado a Lado Constância descobre que Isabel está grávida. Diva ajuda Isabel a enfrentar Afonso. Bonifácio paga Caniço para fazer um trabalho para ele. Jurema chama Afonso para ir ao teatro. Edgar fala para Laura que não pode mais confiar em Guerra. Afonso vai ao teatro falar com Isabel. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Veruska fica aflita quando Roberta pede para conversar com Agenor sozinha. Dino avisa à cunhada que a fábrica não poderá pagar os funcionários. Roberta vai à Charlo's. Lucilene entrega o bilhete de Nando para Otávio. Roberta descobre que seu cofre está vazio. Globo, 19h10

Rebelde Téo se atrasa para o jantar e deixa Márcia irritada. Pedro liga para Binho e diz que sabe de tudo. Vitória diz a Cilene que irá morar no loft. Miguel dirige e persegue Pedro em alta velocidade. Pedro sofre acidente e Miguel rouba seus pertences para dificultar a identificação. Record, 20h30

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Diva e Dóris tentam envenenar canapés da inauguração de Isabel, mas são interrompidas. Arthur se mostra desconfortável com a relação de Lucas e Betina. Diva afirma que Norberto sente ciúmes de Eduardo e leva um tapa na cara. Record, 22h15

Gabriela Doroteia se nega a apoiar Manoel. Coriolano promete ajudar Manoel. Gerusa pede à mãe que procure Mundinho. Nacib recusa o bolo de aipim feito por Gabriela e recebe o novo cozinheiro. Machadão pergunta a Ramiro se ele sente vergonha dela. Globo, 23h

