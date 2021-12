Finais felizes (ou não), jovens, paixões ardentes. Um bom clichê adolescente sempre é cotado para entrar nas listas de filmes que devemos assistir, não é mesmo? As comédias românticas nasceram antes mesmo da era cinematográfica. Peças Shakespeareanas, como Muito barulho por nada e Sonho de uma noite de verão, já se situavam dentro desse gênero

E agora, em pelo século 21, dominado pelas gerações X, Y e Z, essa categoria voltou a dominar as telonas e as plataformas de streaming. Para que vocês não fiquem de fora, separamos uma lista de 10 filmes clichês adolescentes que estão fazendo sucesso na atualidade, para atualizar seu repertório e maratonar durante as ferias que estão chegando. Se liguem:

1. SPF-18

Cinco adolescentes passam o verão cuidando de uma gigante e belissima casa de praia. Entre muita música, romande e surfe, o grupo vive grandes emoções e são obrigados a amadurecerem com decisões da vida.

Lorena Murici | Foto: Divulgação Confira 10 filmes clichês adolescentes que fazem sucesso

2. Alex Strangelove

Alex quer alcançar um grande marco da adolescência antes de se formar no Ensino Médio: perder virgindade. No entanto, tudo vira do avesso quando o aluno exemplar conhecer Elliot, um gay, que sem querer, coloca Alex em uma luta para se descobrir.

3. Sierra Burgess Is A Loser

Sierra está fora dos padrões de beleza impostos pelos grupos no Ensino Médio. Quando uma grande confusão se torna um romance, ela acaba se juntando a garota mais popular da escola para poder ficar com seu amor.

4. Tudo e Todas As Coisas

Diagnosticada com Síndrome da Imunodeficiência, a garota Maddie de quase 18 nunca saiu de casa. Um dia, uma nova familia, incluindo Olly, se muda para a casa ao lado. Os dois se apaixonam, mas como viver um romance sem poder se tocar?

5. Barraca do Beijo

Elle e Lee são melhores amigos desde que nasceram. Para arrecadarem fundos para a caridade, eles têm a ideia de gerenciarem uma barraca do beijo. Para garantir o sucesso, Elle tenta convencer o irmão do seu melhor amigo a participar, a aproximação dos dois acaba estremecendo um elo que parecia inquebrável.

6. Para Todos Os Garotos Que Já Amei

Lara Jean escreve cartas para todos os seus amores secretos. Só que ela não contava que, um dia, esses segredos seriam expostos por ai, virando, assim, a sua vida de cabeça para baixo.

7. O Sol da Meia-Noite

Impedida de sair de casa, devido uma rara doença que com um a menor quantidade de luz solar seja mortal, Katie ver a sua vida mudar quando conhece Charlie e os dois vivem um romance de verão.

8. Será que?

Após um ano de luto pelo fim do namoro, Wallace conhece Chantry, prima de seu amigo. Não demora até que eles se aproximem e ele ofereceça de levá-la em casa. Mas, ao decobrir que Chantry tem namorado, Wallace desanima. Após se encotrarem novamente, os dois decidem ser amigos, apesar de Wallace ter um sentimento romântico por ela.

9. Dude: A Vida É Assim

Lily, Chloe, Amelia e Rebecca cresceram. E agora, depois de anos do ensino médio, as quatro amigas precisam amadurecer e lidar com responsabilidades, problemas e os desafios da vida adulta.

10. Como Eu Era Antes de Você

Will fica tetraplégico após ser atropelado por uma moto. A situação o deixa depressivo, até conhecer Louisa Clark, que faz o possivel e o impossivel para melhorar o estado de espirito de Will.

E agora, divirta-se com bastante pipoca!

