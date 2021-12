Confinados passam por prova de resistência no BBB 14

Os confinados na casa do Big Brother Brasil 14 testam seus limites na primeira prova de resistência do reality show. A disputa teve início na noite desta quinta-feira, 23, após a eliminação de Princy, que deixou o programa com 64% dos votos.

Quem ganhar a prova, além de ser o líder da semana, terá imunidade em dois paredões e ainda poderá participar da próxima prova pela liderança.

Na manhã desta sexta, apenas quatro confinados ainda seguem na prova: Letícia, Valter, Marcelo e Aline.

Vale lembrar que, antes da prova, o Líder Cássio sorteou um brother, e coube a Franciele vetar três participantes. Além de Cássio, Tatiele, Roni e Amanda não participaram da competição.

