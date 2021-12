O comentarista Paulo Vinicius Coelho passou mal ao vivo durante a apresentação do programa "Rodada Fox" e desmaiou no estúdio, nesse sábado, 24.

Segundo a emissora, o jornalista está com virose e teve uma queda de pressão. PVC comentava a vitória do Corinthians contra o Corinthians-Casual quando cambaleou e caiu no palco. No final do programa, o apresentador apareceu avisando ao público que estava bem.

Assista ao vídeo

Da Redação Comentarista passa mal e desmaia ao vivo no estúdio

