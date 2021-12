Começa neste domingo mais um Dança dos Famosos

Começa neste domingo, 26, o quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Em sua 10ª edição, a disputa promete ser acirrada. Repetindo a fórmula dos outros anos, o concurso de dança irá mesclar os famosos com os bailarinos do programa.

Este ano as celebridades confirmadas são: Ana Beatriz Barros, Adriano Garib, Bruna Marquezine (que acabou de sair de Salve Jorge), Edilson Capetinha, Cacau Protásio, Daniel Boaventura, Carol Castro, Gusttavo Lima, Klebber Toledo, Bia Seidl, Tiago Abravanel (outro do elenco da trama de Glória Perez) e Luana Piovani.

Seguindo a estrutura que deu certo até aqui, o programa abordará um estilo musical a cada domingo, em que os pares terão a semana toda para se prepararem em uma casa montada no Projac, no Rio de Janeiro. Divididos em dois grupos e com as coreografias criadas por Sylvio Lemgruber, os homens serão os primeiros a pisar na pista de dança neste domingo.

Já no dia 2 será a vez das mulheres. Carol Castro, afastada das novelas desde Amor Eterno Amor, fala da expectativa que antecede o concurso musical. "Eu estou feliz em poder aprender ritmos diferentes. O que posso garantir é que sempre vai ser um desafio", diz a atriz.

Luana Piovani é outra participante que está ansiosa para fazer bonito ao lado do bailarino Wagner Santos. "Eu só penso nisso. Sei dançar pagode e samba, mas no quadro tem ritmos que normalmente a gente não dança, que nunca nem ouviu falar. Por isso será também um desafio", conta.

A última dupla campeã do quadro Dança dos Famosos foi Rodrigo Simas e a bailarina Raquel Guarini. Após uma disputa acirrada, o casal desbancou Claudia Ohana e Patrick Carvalho.

