Com Revenge, Globo sobe seis pontos de audiência

A estreia do seriado americano Revenge marcou 15 pontos de audiência neste domingo, 14, e rendeu à Globo um aumento de seis pontos de audiência na faixa. Exibida das 23h07 às 23h50, a série que é sucesso de público e de crítica internacional, garantiu liderança isolada no período em que esteve no ar. Nos dois domingos que antecederam a estreia de Revenge, a Globo oscilou entre oito e nove pontos na faixa, ameaçando entregar a liderança para o SBT e ao Pânico na Band.

De acordo com o Ibope, instituto que mede o número de televisores ligados, neste domingo, o SBT ficou na vice-liderança com dez pontos, Band com oito pontos, Record com cinco pontos e Rede TV! cravou apenas dois pontos de audiência. Os dados obtidos por A TARDE são prévios e cada ponto equivale a 60 mil domicílios da Grande São Paulo.

Revenge - Amanda Clarke, agora conhecida como Emily Thorne, decide voltar aos Hamptons, sua cidade natal, após dezessete anos longe. Ela parece ser amigável e sofisticada, mas esconde uma trágica história de família e voltou com um único propósito: vingar a morte do seu pai. Quando ainda era criança, seu pai foi preso injustamente por terrorismo. Na época, ele foi acusado por vizinhos em que confiava. Amanda nunca mais o viu e passou a infância dominada pelos sentimentos de perda, raiva e traição.

Após perder boa parte da sua vida na detenção infantil, Amanda é libertada ao atingir a maioridade e recebe uma caixa que pertenceu ao seu pai. Nela, há informações minuciosas sobre todos aqueles que acabaram com a sua família. Ao retornar à cidade com um plano de vingança e usando um nome falso, Amanda passa a medir cuidadosamente todos os seus passos para atingir seu objetivo.

Nos Hamptons, ela encontra Victoria Grayson (Madeleine Stowe), a matriarca da glamurosa família Grayson, que apesar das aparências, esconde uma culpa pelo que aconteceu à família de Emily.

