Com piadas juvenis, O Dentista Mascarado não empolga

Com frases "inspiradas" como "Vai virar mulherzinha na cadeia" e "Vou me vestir de odalisca e ser sua mulherzinha por 37 dias, isso é, se minhas hemorróidas deixarem", estreou na sexta-feira, 5, O Dentista Mascarado, seriado que marca a estreia de Marcelo Adnet, ex-MTV, na Rede Globo.

O primeiro episódio da série criada pelo casal Alexandre Machado e Fernanda Young, serviu para mostrar um pouco sobre a vida do cirurgião-dentista Adalberto Paladino (Adnet), filho de um grande delegado de polícia aposentado, e apresentar a personagem Sheila (Taís Araújo), uma golpista que age contra o dentista e o protético Sérgio (Leandro Hassum).

Os improváveis heróis se unem para tentar recuperar as próteses de ouro feitas pelo segundo e usadas por Sheila para pagar dívidas com um ex-cafetão. O problema é que para chegar até o final, somos obrigados a acompanhar um roteiro com diálogos que parecem escritos por adolescentes e simplesmente não são engraçados. Ou será que ainda é possível fazer rir com piadas nas quais o gás do riso utilizado pelo dentista é a principal "gag"?

Irregular - O ritmo de edição do seriado é ágil, como manda a fórmula atual, mas a inspiração é claramente nas séries policiais mais lentas da década de 60.

Uma trilha sonora surge a cada movimento ou fala dos personagens, lembrando o clássico seriado Batman. Já estava esperando as onomatopéias "sock" e "pow" surgindo em balões na tela quando a dupla dinâmica brasileira enfrentasse o vilão.

Mas até nisso O Dentista Mascarado é frustrante. O possível antagonista da série só aparece no final e foi pouco aproveitado, sendo facilmente combatido, sem um clímax.

Atuações - Marcelo Adnet, que é um excelente comediante, ainda está longe de ser um bom ator. Ele criou o personagem Paladino com um sotaque que lembra detetives (estereotipados) de filmes americanos dos anos 50 e uma risada à lá Sandra Bullock na comédia Miss Simpatia, fazendo um barulho nasal que já perdeu a graça há uns 20 anos.

Os pontos positivos da atração foram as atuações de Taís Araújo, disparada, a melhor coisa do seriado, e Leandro Hassum, que só precisa gritar menos em algumas cenas. Já os atores Helena Fernandes, Diogo Vilela e Otávio Augusto foram subaproveitados no primeiro episódio.

Ainda não foi dessa vez que o casal Young e Machado voltou à forma, perdida desde o longínguo 2003, com o fim do seriado Os Normais.

