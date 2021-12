Com edição especial, 'MasterChef' faz Band crescer 90%

Excepcionalmente nessa quarta-feira, 6, a Band exibiu um episódio extra do reality show MasterChef, tradicionalmente veiculado às terças. E a decisão foi bastante acertada, já que a emissora elevou sua audiência em 90%.

De acordo com os dados consolidados do Kantar Ibope, a eliminação de Pedro Lima da competição rendeu 5,5 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), quase o dobro do que os filmes da Sessão Especial costuma render à emissora.

Em junho, por exemplo, os filmes renderam média de 2,8 pontos de audiência.

Mesmo com o resultado positivo, a Band permaneceu em quarto lugar, atrás da Globo, Record e SBT.

Ao E+, do jornal O Estado de S. Paulo, a Band garantiu que a partir da próxima semana o MasterChef volta a ser exibido somente às terças.

adblock ativo