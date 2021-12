Com diferença de 0,51%, atriz Carla Diaz é eliminada do BBB21

Pouco mais de 0,5% foram determinantes no resultado desta semana. A atriz Carla Diaz, de 30 anos, foi a sétima eliminada da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB 21). O paredão foi realizado na noite desta terça-feira, 23, contra o cantor sertanejo Rodolffo (44,45%), e o ator Fiuk (10,59%)

Ela foi eliminado com 44,96% dos votos da preferência popular em disputa que contou com quase 300 milhões de votos. Essa é a segunda vez no programa que a paulistana vai para a berlinda na ‘casa mais vigiada do Brasil’, ambas ela “deixou” a casa.

Na primeira vez, ela participou de um paredão falso com o professor de geografia João Luiz e o instrutor de crossfit Arthur Picolli, com quem se relacionou dentro da casa. Carla foi escolhida pelo público para ser levada a um quarto secreto por dois dias, onde tinha acesso às câmeras de toda a casa.

Antes dela, deixaram a casa a modelo Kerline (83,50%), o educador físico Arcrebiano (64,89%), o comediante Nego Di (98,76%), a cantora Karol Conká (99,17%), a psicóloga Lumena (61,31%) e o rapper Projota (91,89%). O ator Lucas Penteado deixou o programa por desistência, sem ter passado pelo paredão.

